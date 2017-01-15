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2.021 مليار دولار قيمة صادرات مصر غير البترولية خلال يوليو

2.021 مليار دولار قيمة صادرات مصر غير البترولية خلال يوليو

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أعلنت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات عن زيادة حجم صادرات مصر غير البترولية، خلال شهر يوليو الماضي، بنحو 45 مليون دولار; لتبلغ 2.021 مليار دولار مقابل 1.976مليار دولار بنسبة زيادة بلغت 2 %.

وأشار التقرير الشهري الصادر عن الهيئة إلى أن حجم صادرات مصر غير البترولية للسلع الصناعية - خلال شهر يوليو الماضي - بلغت 1.695 مليار دولار، كما بلغت صادرات مصر غير البترولية للسلع الغذائية 325 مليون دولار خلال نفس الفترة.

وفيما يتعلق بأهم 20 سلعة صناعية من صادرات مصر غير البترولية خلال يوليو الماضي التي بلغت ما قيمته 1.05 مليار دولار، أوضح التقرير أن زيوت النفط تصدرت القائمة تلاها في المرتبة الثانية الذهب، وشاشات المونيتور، والأسمدة النيتروجينية (الأزوتية)، والبدل والجواكت، ثم الأسلاك والكابلات المعزولة، وبوليميرات الايثلين.

وأضاف أن مخاليط المواد العطرية احتلت المرتبة السابعة من حيث أهم 20 سلعة صناعية مصدرة تلاها القمصان، والبوليميرات البروبيلين، ثم المنتجات المسطحة المرققة بالاسطوانات ، والفوط والواقيات الصحية، ثم محضرات الغسيل، وألياف من زجاج، والأدوية، والبولي اسيتالات والاثيرات، ثم الألواح وصفائح الافلام، والأثاث، لافتا إلى أن أحجار البناء، والفساتين والجيبات جاءت في نهاية القائمة.


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