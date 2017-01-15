تداول 37 سفينة بضائع عامة وحاويات بموانىء بورسعيد

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (القطاع الشمالي) أن إجمالي حركة السفن اليوم الجمعة 37 سفينة.







وذكر بيان صادر عن الهيئة أن ميناء شرق بورسعيد سجل دخول 5 سفن حاويات وغادر الميناء 4 سفن ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر دخول 5 سفن.





وأوضح البيان أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول 3 سفن حاويات ومغادرة 5 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول سفينة.





كما سجل الميناء دخول سفينتي بضائع عامة وخروج سفينة ومتواجد على الأرصفة 4 سفن ومن المنتظر دخول سفينة ويجري التنسيق بين الجهات المعنية بالميناء لتسهيل كافة الإجراءات اللازمة لدخول وخروج السفن.