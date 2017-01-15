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أسهم أمريكا تفتح مستقرة وسط توترات التجارة

أسهم أمريكا تفتح مستقرة وسط توترات التجارة

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فتحت الأسهم الأمريكية مستقرة يوم الأربعاء، مع تأجج المخاوف من حرب تجارة أمريكية صينية طويلة، بسبب موقف واشنطن المتشدد، لكن بيانات تضخم ضعيفة عوضت أثر الخسائر؛ حيث تعطي مبرراً لخفض سعر الفائدة.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 4.04 نقطة، بما يعادل 0.02 بالمئة إلى 26044.47 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 0.91 نقطة أو 0.03 بالمئة، مسجلاً 2884.81 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 16.34 نقطة، أو 0.21 بالمئة إلى 7806.23 نقطة.


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