الذهب يرتفع مع بدء أمريكا والصين جولة جديدة من تبادل الرسوم

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الاثنين بدعم من الطلب على الملاذات الآمنة، مع بدء كل من الولايات المتحدة والصين فرض رسوم على سلع الأخرى في تصعيد للحرب التجارية المستمرة منذ فترة طويلة مما أجج المخاوف من التباطؤ الاقتصادي العالمي.

بدأت واشنطن فرض رسوم نسبتها 15 % على مجموعة من السلع الصينية يوم الأحد، بما في ذلك الأحذية والساعات الذكية والشاشات التلفزيونية المسطحة، مع بدء بكين في فرض رسوم جديدة على الخام الأمريكي.

وبحلول الساعة 07:42 بتوقيت جرينتش، زاد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 1522.1 دولار للأوقية (الأونصة)، بعدما انخفض إلى أدنى مستوياته في أسبوع عند 1517.11 دولار في الجلسة السابقة.

واستقر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة عند 1529.50 دولار للأوقية.

وقال دانييل هاينز المحلل لدى إيه.إن.زد ”وقائع الحرب التجارية بعد تنفيذ الرسوم الجديدة مطلع الأسبوع أبقت على حالة العزوف عن المخاطرة في الأسواق صباح اليوم“.

ساهم تصاعد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم وتأجج المخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي في ارتفاع الذهب أكثر من 100 دولار في أغسطس آب.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 18.31 دولار للأوقية.

وارتفع البلاتين 0.5 % إلى 935.45 دولار للأوقية، في حين صعد البلاديوم 0.4 % إلى 1536.55 دولار للأوقية.

وربما تضعف التعاملات في ظل إغلاق أسواق المال الأمريكية يوم الاثنين بمناسبة عطلة عيد العمال.



