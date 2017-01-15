تشكيل لجنة لاستغلال 4500 مصنع لتقليل الواردات وزيادة الصادرات

أعلنت وزارة الانتاج الحربى عن بدء الخطوات التنفيذية لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتشكيل لجنة لدراسة خطوات تعميق الصناعة بمصر ، وقد تم الإتفاق علي تشكيل لجنة تنفيذية من ممثلي الجهات المختلفة ودراسة البيانات والمعلومات المتوفرة لدى كل جهه ووضع خطه لدراسة إمكانية استغلال 4500 مصنع في 13 منطقة صناعية في 12 محافظة لتقليل الواردات وزيادة الصادرات.







يأتى ذلك فى إطار ما توليه الحكومة من اهتمام بوضع خطة عاجلة تستهدف زيادة المكون المحلى فى الصناعة، وتقليل استيراد مدخلات الإنتاج، عن طريق إنتاج تلك المدخلات محلياً، بما ينعكس فى النهاية على توفير العملة الصعبة، ومعالجة الخلل فى الميزان التجارى ، وكذا توفير فرص العمل وإمكانية الاستفادة من إمكانيات وزارة الإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع وشركات القطاع العام والقطاع الخاص التصنيعية التي من شأنها أن تسهم في تعميق الصناعة.





يأتي تشكيل اللجنة في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعزيز تنافسية الصناعة الوطنية ودعم الأنشطة الإنتاجية في القطاعات الصناعية الواعدة كما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، ويستهدف البرنامج تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للصناعات المحلية لتتمكن من منافسة مثيلاتها المستوردة.





واشار المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن"البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي" يمثل خطوة هامة نحو زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية وتعميق التصنيع المحلى من خلال تطوير قاعدة صناعية متنوعة وتعظيم الإستفادة من الطاقات الإنتاجية المتاحة ورفع معدلات الإستفادة من الإستثمارات الصناعية بالإضافة إلى الإرتقاء بالمعرفة الصناعية وإحلال مدخلات الإنتاج المستوردة بأخرى محلية كما اشار الى اهمية التزام كافة الجهات الحكومية بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى فى المشتروات الحكومية حيث يسهم هذا الامر فى زيادة الاعتماد على المنتجات الوطنية ومنحها ميزات تفضيلية امام المنتجات المثيلة المستوردة ،فضلا عن اهمية تحقيق التوافق بين المواصفات المصرية مع مثيلتها الدولية لزيادة تنافسية المنتج المصرى فى السوقين الداخلى والخارجى.