المركزي للإحصاء: 6.8% تراجعا في عدد المواليد في 2018

أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تراجع عدد المواليد خلال عام 2018 ليبلغ مليونين و 382 ألفا و362 مولودا مقابل مليونين و557 ألفا و440 مولودا خلال عام 2017 بانخفاض 6.8، مشيرا إلى أن معدل المواليد الأحياء بلغ 24.5 في الألف عام 2018 مقابل 26.8 في الألف عام 2017.

وأوضح الإحصاء - في النشرة السنوية لإحصاءات المواليد والوفيات لعام 2018 الصادرة اليوم الأحد - أن نسبة النوع عند الميلاد بلغ 105 ذكور لكل 100 أنثى عام 2018 ..

لافتا إلى أن عدد المواليد الذكور بلغ خلال العام الماضي نحو مليون و219 ألفا و500 مولود مقابل مليون و309 آلاف و488 مولودا خلال العام السابق عليه بانخفاض 6.9 في حين بلغ ع`دد المواليد الإناث نحو مليون و162 ألفا و862 مولودة مقابل مليون و247 ألفا و952 مولودة بانخفاض 6.8

وأشار إلى أن عدد مواليد الحضر بلغ مليونا و 249 ألفا و969 مولودا بنسبة 52.5% من إجمالي عدد المواليد عام 2018 مقابل مليون و292 ألفا و661 مولودا عام 2017 بنسبة 50.5% من إجمالي عدد المواليد أما في الريف بلغ عدد المواليد مليونا و132 ألفا و393 مولودا بنسبة 47.5% من إجمالي عدد المواليد عام 2018 مقابل مليون و 264 ألفا و 779 مولودا عام 2017 بنسبة 49.5 % من إجمالي عدد المواليد.

وذكر الجهاز المركزي للإحصاء أن محافظة القاهرة استحوذت على المرتبة الأولى من حيث عدد المواليد بعدد 221 ألفا و264 مولودا عام 2018 مقابل 239 ألفا و 112 مولودا عام 2017 انخفاض 7.5 في حين جاءت محافظة جنوب سيناء في المرتبة الأخيرة بعدد 3023 مولودا عام 2018 مقابل 3140 مولودا عام 2017 بانخفاض 3.7

وعن حالات الوفاة أوضح المركزي للإحصاء ارتفاع عدد الوفيات ليبلغ 560 ألفا و308 متوفين عام 2018 مقابل 547 ألفا و 208 متوفين عام 2017 بارتفاع 2.4 وبلغ معدل الوفيات الخام 5.8 في الألف عام 2018 مقابل 5.7 في الألف عام 2017. ولفت إلى ارتفاع عدد وفيات الذكور ليبلغ 306 آلاف و971 متوفيا عام 2018 مقابل 300 ألف و 898 متوفيا عام 2017 بارتفاع 2.

كما ارتفع عدد وفيات الإناث ليبلغ 253 ألفا و337 متوفية عام 2018 مقابل 246 ألفا و 310 متوفيات عام 2017 بارتفاع 2.9 مشيرا إلى أن نسبة وفيات الذكور بلغت 54.8% من إجمالي عدد الوفيات لعام 2018.

وأضاف "المركزي للإحصاء" أن عدد وفيات الحضر بلغ 336 ألفا و983 متوفيا بنسبة 60.1% من إجمالي عدد الوفيات عام 2018 مقابل 319 ألفا و978 متوفيا بنسبة 58.5% من إجمالي عدد الوفيات عام 2017 وفي الريف بلغ عدد الوفيات 223 ألفا و325 متوفيا بنسبة 39.9% من إجمالي عدد الوفيات عام 2018 مقابل 227 ألفا و230 متوفيا بنسبة 41.5 % من إجمالي عدد الوفيات عام 2017.

وأظهر أن محافظة القاهرة استحوذت على المرتبة الأولى بعدد وفيات 88 ألفا و938 حالة وفاة خلال العام الماضي مقابل 85 ألفا و708 حالات وفاة خلال العام السابق عليه بارتفاع 3.8

في حين سجلت محافظة جنوب سيناء المرت`بة الأخيرة بعدد حالات وفيات 687 حالة عام 2018 مقابل 651 حالة عام 2017 بارتفاع 5.5%.

ونوه الجهاز إلى تراجع عدد حالات وفيات الأطفال الرضع ( أقل من سنة ) ليبلغ 36734 عام 2018 مقابل 38685 عام 2017 بانخفاض 5.0%، مشيرا إلى أن معدل وفيات الأطفال الرضع 15.4 لكل ألف عام 2018 مقابل 15.1 لكل ألف عام 2017.

وبلغ عدد حالات وفيات الأطفال دون الخامسة 47654 عام 2018 مقابل 49869 عام 2017 بانخفاض 4.4% وقد ارتفع معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من 19.5 لكل ألف عام 2017 إلى 20.0 لكل ألف عام 2018.