بنك ناصر الاجتماعي يطلق موقعه الألكتروني للتواصل مع عملائه

اطلقت غادة والي رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الإجتماعى الموقع الرسمي للبنك https://nsb.gov.eg ، وذلك في إطار إستراتيجية البنك الرامية لتعزيز التواصل مع العملاء وخدمتهم بأقصى فاعلية ممكنة، حيث يوفر الموقع معلومات شاملة عن البنك وما يقدمه من خدمات ومنتجات موضحة ان البنك يشهد حاليا مرحلة مهمة من التطوير والتحديث على كافة المستويات.



واضافت والي ان الموقع الإلكتروني يعد إحدى قنوات التواصل المهمة بين البنك والعملاء حيث يتميز الموقع الجديد بسهولة الإستخدام و بساطة التصميم والمحتوى و يجمع بين الصور والأيقونات ليوفر للعملاء السهولة والسرعة في الحصول على مختلف المعلومات حول المنتجات.

واشار الدكتور شريف فاروق نائب رئيس مجلس إدارة البنك والعضو المنتدب انه تم إضافة وتعزيز بعض الخصائص في الموقع منها خاصية البحث عن مواقع الفروع و أجهزة الصراف الآلي على خارطة جوجل، وتحديث حاسبة القروض ويمكن الإستفادة من هذه الخدمات والمعلومات بشكل سريع وسهل وذلك بعد الدخول في الموقع الإلكتروني والتعرف على كافة الخدمات التي يوفرها البنك من خلال هذا الموقع.



واشار فاروق ان الهدف من تطوير الموقع الالكتروني هو تقديم الخدمات الاجتماعية والمصرفية لكافة عملاء البنك وأفراد المجتمع وإلى جميع من يتواصل مع البنك بشكل سريع وسهل وتعزيز التواصل مع الجميع وتوفير مختلف المعلومات، فقد تم تقسيم الصفحة الرئيسية في الموقع الالكتروني إلى عدة اقسام من بينها الخدمات المصرفية وقسم أخر لخدمات التكافل و قسم لشرح وتوضيح كل ما يخص صندوق تأمين الأسرة وكل ما يخص النفقه وكيفيه الحصول عليها و قسم آخر لأهم مبادرات البنك بالاضافة الي قسم للاسئلة الشائعة.

كذلك توجد أقسام في الصفحة الرئيسية بالموقع تعطي معلومات حول كيفية التواصل مع البنك وأيضا يوفر الموقع الالكتروني المركز الاعلامي الذي يوفر كافة الاخبار الصحفية المتعلقة بالبنك وغيرها من الخدمات والمعلومات التي تساهم في تعزيز التواصل بين البنك وكافة افراد المجتمع.



