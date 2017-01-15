توريد 311 ألف طن قمح لشون وصوامع المنيا حتى اليوم

قال محافظ المنيا قاسم حسين، إن إجمالي ما تم توريده وفرزه من محصول القمح للصوامع ونقاط التجميع على مستوى المحافظة بلغ حتى الآن 311 ألفا و728 طنا و580 كيلوجراما، وذلك منذ بدء موسم الحصاد وحتى اليوم .







من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا أنه تم توريد 153 ألفا و208 أطنان و761 كيلوجراما بالبنك الزراعي، 47 ألفا 436 طنا و499 كيلوجراما بقطاع المطاحن، 106 آلاف و690 طنا و300 كيلوجرام بالقابضة للصوامع، و4 آلاف و393 طنا و20 كيلوجرما بمصر العليا.





وأكد استمرار عقد الاجتماعات الخاصة باللجنة العامة لمتابعة توريد الأقماح على مستوى المحافظة لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين منذ بداية الموسم، موضحا أن لجان استلام القمح متواجدون في كل نقاط الاستلام دون إجازات من الساعة 8 صباحا إلي 8 مساءا برئاسة مفتش التموين في كل لجنة.



