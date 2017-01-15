أرباح القطاع المصرفي الأمريكي 62.6 مليار دولار في الربع الثاني من 2019

أفادت بيانات من المؤسسة الاتحادية لضمان الودائع أن القطاع المصرفي الأمريكي حقق أرباحا بلغت 62.6 مليار دولار في الربع الثاني من 2019، في زيادة من مستويات أرباح الفترة ذاتها قبل عام.



وارتفعت أرباح البنوك الأمريكية 2.5 مليار دولار، بما يعادل قفزة نسبتها 4.1 بالمئة مقارنة مع الربع الثاني من 2018.

وقالت مؤسسة ضمان الودائع إن الأرباح جاءت مدفوعة بارتفاع في صافي دخل الفائدة.

وأضافت أن عدد ”البنوك التي تعاني مشاكل“ تراجع من 59 إلى 56 في الربع الثاني، مسجلا أدنى مستوى للمؤسسات المتعثرة منذ الربع الأول من 2007.



