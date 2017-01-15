اغلاق الشريط الاخبارى

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شعار أخبار مصر

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أرباح القطاع المصرفي الأمريكي 62.6 مليار دولار في الربع الثاني من 2019

أرباح القطاع المصرفي الأمريكي 62.6 مليار دولار في الربع الثاني من 2019

تاريخ النشر

أفادت بيانات من المؤسسة الاتحادية لضمان الودائع أن القطاع المصرفي الأمريكي حقق أرباحا بلغت 62.6 مليار دولار في الربع الثاني من 2019، في زيادة من مستويات أرباح الفترة ذاتها قبل عام.

وارتفعت أرباح البنوك الأمريكية 2.5 مليار دولار، بما يعادل قفزة نسبتها 4.1 بالمئة مقارنة مع الربع الثاني من 2018.

وقالت مؤسسة ضمان الودائع إن الأرباح جاءت مدفوعة بارتفاع في صافي دخل الفائدة.

وأضافت أن عدد ”البنوك التي تعاني مشاكل“ تراجع من 59 إلى 56 في الربع الثاني، مسجلا أدنى مستوى للمؤسسات المتعثرة منذ الربع الأول من 2007.


  • #كلمات متعلقة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

أضف تعليق

الموقع غير مسئول عن محتوى التعليقات و نرجو الإلتزام باللياقة في التعبير

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

كل الفيديوهات
فيديوهات

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

قضايا ساخنة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

موضوعات ذات صلة

‏برنامج مشاهدة محتويات الانترنت‏

شاهد ايضا
Complementary Content