البورصة تربح نحو 5.8 مليار جنيه في أسبوع وارتفاع جماعي لمؤشراتها

حققت البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، مكاسب بلغت نحو 5.8 مليار جنيه ليبلغ رأسمال السوقي لأسهم الشركات نحو756.1 مليار جنيه، مقابل 750.3 مليار جنيه جنيه خلال الأسبوع السابق له بارتفاع بلغ نسبته 0.8 %.

وأظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية ارتفاع أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث زاد مؤشر السوق الرئيسي /إيجي اكس 30/ بنسبة 0.41 فى المائة ليسجل مستوى14100.74 نقطة،فيما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي اكس 70/ بنحو 0.2 فى المائة ليبلغ مستوى 603.56 نقطة شملت الارتفاعات مؤشر/إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا الذي زاد بنحو 0.24 في المائة ليبلغ مستوى1540.64 نقطة.

وأشار إلى أن ارتفاع قيم التداول - خلال الأسبوع الحالي - لتبلغ 8.1 مليار جنيه من خلال تداول 854 مليون ورقة منفذة على 83 ألف عملية مقارنة بإجمالي قيمة تداول بلغت 6 مليارات جنيه وكمية تداول بلغت 516 مليون ورقة منفذة على 80 ألف عملية خلال الأسبوع السابق له.

وذكر أن الأسهم استحوذت على 42.74% من إجمالي قيم التداول داخل المقصورة، فيما استحوذت السندات على نحو 57.26%.

وأوضح أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 68.7% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرون الأجانب على نسبة 23.8% و العرب على 7.5% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ونوه التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين الأجانب سجلت صافي شراء بقيمة 119.5 مليون جنيه بينما سجل المستثمرون العرب صافي بيع بقيمة 197.1 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

جدير بالذكر أن صافي تعاملات المصريين استحوذت على 66.6% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ بداية العام بعد استبعاد الصفقات بينما استحوذ الأجانب على 24.3% والعرب على 9.1% وسجل الأجانب صافي بيع قدره 1.390 مليار جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بلغ 151.3مليون جنيه على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.



