البنك الأفريقي للتنمية يستحدث محركا لدعم المشروعات الزراعية في القارة

أطلق البنك الإفريقي للتنمية, والصندوق الأفريقي لمساعدة القطاع الخاص, وهو صندوق ائتماني متعدد المانحين تموله حكومتا اليابان والنمسا, "محرك المشروعات الزراعية في أفريقيا" وذلك على هامش الاجتماع السنوي لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية والذي يعقد تحت شعار "التكامل الإقليمي من أجل تحقيق الازدهار الاقتصادي في إفريقيا" في مالابو في غينيا الاستوائية.

ومن المقرر أن يقدم "محرك المشروعات الزراعية لإفريقيا" منحا لأنشطة المساعدة الفنية للمشروعات الزراعية في إفريقيا, وذلك في إطار "مبادرة مساعدة القطاع الخاص" التي يستضيف مقرها البنك الأفريقي للتنمية.

وسيحدد "محرك المشروعات الزراعية لإفريقيا" أيضا فرص الاستثمار والتمويل في مجال الزراعة والمشروعات الزراعية, وسيركز أنشطته في موزمبيق وزامبيا وإثيوبيا ورواندا وكينيا, وسيتم تنفيذ المشروع من قبل مؤسسة "تنمية إفريقيا" التي سيتم إنشاء مقرها داخل المقر المشترك لوكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية ومبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (النيباد).

وتتمثل إحدى النتائج المقترحة لمحرك المشروعات الزراعية لإفريقيا في تقديم اتفاقات وصفقات لمشروعات مع شركاء قاريين بارزين لإبرامها خلال منتدى الاستثمار الأفريقي المقرر عقده في جوهانسبرج في الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر المقبل.

