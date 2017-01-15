بدء الإجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية

بدأت فى مالابو عاصمة غينيا الاستوائية اليوم/ الأربعاء، الاجتماعات السنوية الرابعة والخمسين لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية، تحت شعار "التكامل الإقليمي من أجل تحقيق الازدهار الاقتصادي في إفريقيا"، وتستمر ثلاثة أيام بحضور ممثلين من نحو 45 دولة إفريقية .







حضر مراسم الافتتاح عدد من رؤساء الدول، بينهم رئيس غينيا الاستوائية تيودورو اوبيانج نجويما، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، وملك ليسوتو ليتسي الثالث، وعدد من الوزراء والوزراء المكلفين بالمالية والاقتصاد من الدول الإفريقية، ورئيس مجموعة البنك الإفريقي للتنمية أكينومى أديسنا، إضافة إلى محافظى البنوك المركزية الإفريقية والمديرين التنفيذيين لعدد من البنوك الإفريقية البارزة وعدد من القادة التنفيذيين فى القطاعين العام والخاص وشركاء قارة إفريقيا فى التنمية وعدد من الأكاديميين والممثلين عن المجتمع المدني.







ومن المقرر أن تشمل المناقشات خلال هذه الاجتماعات التي تستمر حتى الجمعة إجراء حوار رفيع المستوى حول سبل تعزيز التكامل الاقتصادي لإفريقيا، وسبل التعجيل بالتكامل والتنمية في إفريقيا من خلال تحقيق الشمول المالي الرقمي، وسيتم كذلك عقد جلسات عمل لبحث الدروس المستفادة من التجارب السابقة واستغلالها في الفرص اللاحقة .









