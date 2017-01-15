عبور 1678 سفينة قناة السويس خلال أغسطس

شهدت حركة الملاحة بقناة السويس، خلال شهر أغسطسن عبور 1678 سفينة من الإتجاهين،

وأعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الإثنين، أن حمولات السفن العابرة بلغت 105.9 مليون طن.

وأشار ربيع، في بيان صحفي، إلى أن إجمالي الحمولات العابرة قد بلغت خلال الشهر الماضي 105 ملايين و900 ألف طن.

وأكد أن قناة السويس الجديدة منذ افتتاحها قبيل 4 أعوام مضت، ساهمت في التعامل مع تنامي حركة التجارة العالمية، وزيادة أبعاد وحمولات السفن العابرة خصوصا سفن الحاويات، بجانب زيادة القدرة التنافسية للقناة ورفع تصنيفها بزيادة طول الأجزاء المزدوجة بما انعكس إيجابا على خفض زمن العبور من 22 ساعة إلى 11 ساعة فقط وتقليل زمن الانتظار بالمجرى الملاحي وبالتالي خفض تكلفة الرحلة للسفن العابرة ورفع معدلات الأمان الملاحي بوجود قناة بديلة في حالة الطوارئ وهو ما ثبتت جدواه خلال الأربعة أعوام الماضية والقضاء على المنافسة من أي قناة بديلة أو مشروع ملاحي آخر.

وأضاف الفريق أسامة ربيع أن قناة السويس تعتبر هي الاختيار الرئيسي لحركة التجارة العالمية، وخطوة رئيسية لتحقيق مشروع مصر القومي للتنمية بمنطقة القناة، خاصة وأنها تعمل على زيادة العملة الصعبة بما يخدم الاقتصاد المصري.





