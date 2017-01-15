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بورصة وول ستريت ترتفع بدعم من تفاؤل المستثمرين قبيل قمة مجموعة العشرين

بورصة وول ستريت ترتفع بدعم من تفاؤل المستثمرين قبيل قمة مجموعة العشرين

تاريخ النشر

أغلق المؤشر ستاندرد آند بورز500 مرتفعًا يوم الخميس بعد موجة صعود شملت معظم القطاعات مع تطلع المستثمرين إلى تقدم بشأن النزاع التجاري المستمر بين الولايات المتحدة والصين عندما يجتمع زعيما أكبر اقتصادين في العالم على هامش قمة مجموعة العشرين.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضًا 11.05 نقطة، أو 0.04%، إلى 26525.77 نقطة بينما ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقًا 11.14 نقطة، أو 0.38%، ليغلق عند 2924.92 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا مرتفعًا 57.79 نقطة، أو 0.73%، إلى 7967.76 نقطة.

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