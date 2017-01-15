السعودية ملتزمة بإرسال إمدادات "موثوقة" من النفط إلى الأسواق الدولية

قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن المملكة ملتزمة بتزويد الأسواق العالمية بإمدادات "موثوقة" من النفط وإنها زادت الاستعدادات للتعامل مع أي تهديدات في أعقاب هجومين على ناقلتي نفط في الخليج يوم الخميس.







وأدان الفالح الهجومين اللذين تعرضت لهما الناقلتان، وإحداهما تحمل شحنة من الميثانول من السعودية، في خليج عمان.





وجاء الهجومان في أعقاب هجمات الشهر الماضي على أربع سفن، من بينها ناقلتا نفط سعوديتان، قبالة دولة الإمارات العربية المتحدة.





وقال الفالح في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "المملكة ستتخذ الإجراءات التي تراها مناسبة لحماية موانئها ومياهها الإقليمية". ودعا المجتمع الدولي "لتحمل مسؤولياته لحماية الملاحة البحرية الدولية".





وأضاف أن وزارة الطاقة في أكبر مصدر للنفط في العالم وشركة النفط العملاقة أرامكو المملوكة للدولة رفعتا "مستوى الجاهزية للتعامل مع مثل هذه الأعمال العدائية والإرهابية".





وأكد مجددًا التزام المملكة بإرسال إمدادات "موثوقة" من النفط إلى الأسواق الدولية.