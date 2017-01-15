اللون الأحمر يخيم مؤشرات البورصة بخسائر 3.3 مليار جنيه بالختام

سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم الثلاثاء مدفوعة باستمرار عمليات البيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، فيما اتجهت تعاملات المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء.







وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 3.3 مليار جنيه; ليصل إلى 757 مليار جنيه، وذلك بعد تداولات كلية بلغت 1.4مليار جنيه تضمنت 847 مليون جنيه تعاملات سوقي سندات المتعاملين الرئيسيين، وصفقات نقل الملكية بسوق خارج المقصورة.





وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 14202.86عند مستوى 604.25نقطة، وشملت الانخفاضات مؤشر (إيجي اكس 100) الأوسع نطاقا والذي تراجع بنحو 0.32% ليبلغ مستوى 1544.13 نقطة.





وفي ختام التعاملات سجلت أسعار أسهم 27 شركة ارتفاعkا، فيما تراجعت أسعار أسهم 87 شركة، وحافظت 44 شركة على أسعار إغلاقتها السابقة.



