تداول 283 شاحنة بضائع عامة بموانىء البحر الأحمر

ذكرت هيئة موانيء البحر الأحمر أنه تم تداول 283 شاحنة بضائع و44 سيارة .

وأفادت الهيئة في بيان اليوم الاثنين أن ميناء سفاجا استقبل اليوم السفينة الجونة ، وتغادره السفينتان القاهرة وعزيز اكسبريس ،في حين استقبل ميناء نويبع السفينتين آيلة وبريدج وغادرته العبارة سينا.

في سياق متصل ، أعلنت هيئة موانى البحر الأحمر تحقيق تداول مقداره 350 ألف طن بضائع عامة بموانى الهيئة خلال شهر اكتوبر الماضى بنسبة زيادة 31% عن الفترة المقابلة من العام الماضي حيث سجلت الواردات 202 الف طن بينما سجلت الصادرات 148 الف طن .

واوضحت الهيئة أن ميناء سفاجا شهد تداول 273 الف طن بضائع بكمية وارد 176 ألف طن وصادر 97 ألف طن ، بينما شهد ميناء نويبع تداول 41 الف طن بكمية وارد 12 الف طن وصادر 29 الف طن بضائع . فيما شهد ميناء السويس تداول 24 الف طن بضائع بكمية وارد 2000 طن وصادر 22 ألف طن بضائع ، وشهد ميناء الزيتيات وصول 12 الف طن بروبلين لاستخدامها فى بعض الصناعات المختلفة.



