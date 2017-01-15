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البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ19 مليار جنيه

البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ19 مليار جنيه

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يطرح البنك المركزي ، نيابة عن وزارة المالية، اليوم الأحد أذون خزانة بقيمة 19 مليار جنيها لسد عجز الموازنة العامة للدولة، وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي.

وتبلغ قيمة الطرح الأول نحو 9.250 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 9.750 مليار جنيه لأجل 266 يومًا.

وتلجأ الحكومة إلى الاستدانة المحلية عبر طرح أدوات دين «سندات وأذون خزانة»، وتعد البنوك العامة أكثر المشترين لتلك الأدوات والنفقات.


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