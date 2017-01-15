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تداول 384 شاحنة بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

تداول 384 شاحنة بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

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ذكر المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر أنه تم اليوم الثلاثاء تداول 384 شاحنة بضائع عامة و522 سيارة بموانئها.

وأضاف المركز - في بيان اليوم الثلاثاء - أن حركة الواردات شملت 200 شاحنة و504 سيارات، فيما شملت حركة الصادرات 184 شاحنة بضائع و18 سيارة .

وأوضح أن ميناء سفاجا استقبل اليوم السفينتين (أمانة) و(النوى إكسبريس)، بينما غادر الميناء السفينة (بوسيدون إكسبريس)، كما استقبل ميناء نويبع ثلاث سفن (سينا) و(إيلة) و(بريدج)، واستقبل ميناء بورتوفيق السفينة "Egyptian digenty ".


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