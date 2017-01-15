الإحصاء: 28.9 مليار جنيه التكلفة الاقتصادية المقدرة للحوادث عام 2017

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن القيمة المقدرة للحد الأدنى للتكلفة الاقتصادية لحوادث الطرق خلال عام 2017 بلغت 28.9 مليار جنيه بانخفاض قدره 0.2 مليار جنيه عن عام 2014 بنسبة 0.7%.







وأوضح الإحصاء، اليوم الثلاثاء في دراسة عن "التكلفة الاقتصادية لحوادث الطرق في مصر عام 2017"، أن التكلفة الكلية المقدرة للوفيات بلغت (3747 حالة وفاه) حوالي 22.1 مليار جنيه كما بلغت التكلفة المقدرة للإصابات (13998 حالة إصابة) بنحو 4.7 مليار جنيه، هذا بالإضافة إلى التعويضات المسددة من شركات التامين والبالغة 2.1 مليار جنيه عام 2017، مضيفا أنه من المتوقع أن تنخفض القيمة المستقبلية لتكلفة حوادث الطرق إلى 27.1 مليار جنيه عام 2020.





ولفت إلى أن إجمالي أطوال شبكات الطرق بمحافظات الجمهورية بلغت 185 ألف كيلو متر عام 2017،مقابل 163.1 ألف كيلو متر عام 2014 بنسبة زيادة 13.5%.





وأشار الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن إجمالى عدد حوادث السيارات بلغت 11.1 ألف حادثة عام 2017 بانخفاض 3.6 ألف حادثة عن عام 2016 بنسبة 24.6%، وانخفاض قدره 10.3 ألف حادثة عن عام 2005 بنسبة 48.0%.





ولفت إلى أن إجمالي الخسائر البشرية الناتجة عن حوادث السيارات بلغت 17.7 ألف حالة وفاه وإصابة عام 2017 بانخفاض قدره 6.2 ألف حالة عن عام 2016 بنسبة 26.0%، وانخفاض قدره 13 ألف حالة عن عام 2005 بنسبة 42.2% .





ويأتي العنصر البشري في المرتبة الأولى من أسباب حوادث الطرق في مصر بنسبة 78.9 % عام 2017 ، يليه الحالة الفنية للمركبة بنسبة 14.0 % ثم حالة الطريق بنسبة 2.0 %.





ونوه "الإحصاء" إلى أن السيارات الملاكي تعد الأكثر تسببا في حوادث الطرق عام 2017 بنسبة 47.2% يليها سيارات النقل بنسبة 17.1 %، مشيرا إلى أن إجمالي عدد المركبات التالفة الناتجة عن حوادث السيارات بلغت 17.2 ألف مركبة عام 2017 بانخفاض قدره 3.9 ألف مركبة تالفة عن عام 2016 بنسبة 18.4% وبزيادة قدرها 1.4 ألف مركبة عن عام 2005 بنسبة 8.6%.





وأشار إلى أن عدد ركاب القطارات بلغ 221 مليون راكب عام 2017 بانخفاض قدره 10 ملايين راكب عن عام 2016 بنسبة 4.3%، وانخفاض قدره 193.2 مليون راكب عن عام 2006 بنسبة 46.6%.





ولفت إلى أن عدد حوادث القطارات بلغت 1793 حادثة عام 2017 بزيادة قدرها 544 حادثة عن عام 2016 بنسبة 43.6% وانخفاض قدره 750 حادثة عن عام 2005 بنسبة 71.9%،مبينا أن الخسائر البشرية الناتجة عن حوادث القطارات بلغت 90 حالة عام 2017 بانخفاض قدره 136 حالة عن عام 2016 بنسبة 60.2% وانخفاض قدره 55 حالة عن عام 2005 بنسبة 37.9%.







