التصديرى للصناعات الغذائية: 2.6 مليار دولار قيمة الصادرات خلال 9 أشهر

أعلن المجلس التصديري للصناعات الغذائية ارتفاع صادرات القطاع خلال الـ9 أشهر الأولى لعام 2019 بنحو 9.3% لتبلغ 2.6مليار دولار، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2018 والتي بلغت ٢٫٣مليار دولار.

وأوضح المجلس - في بيان اليوم الثلاثاء- أن صادرات القطاع ارتفعت في سبتمبر الماضي بنحو 19% لتبلغ 300 مليون دولار مقارنة بالشهر ذاته عام 2018 والتي بلغت 251 مليون دولار، لافتًا إلى أعلى قيمة صادرات سجلت خلال مارس الماضي بما قيمته 335 مليون دولار.

وأضاف أن الصادرات إلى الدول العربية ارتفعت بنسبة 12% لتصل إلى 1.4 مليار دولار لتمثل نسبة 55% من إجمالي قيمة الصادرات الغذائية، كما بلغت الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي 350 مليون دولار محققة ارتفاع 7% وتمثل 14% من إجمالي الصادرات.

وأشار إلى أن الصادرات إلى الدول الإفريقية غير العربية بلغت 307 ملايين دولار بارتفاع 6% وتمثل 12% من إجمالي الصادرات، وبلغت الصادرات إلى الولايات المتحدة الأمريكية 138 مليون دولار محققة ارتفاع 31%، وتمثل 4% من إجمالي الصادرات مقارنة بـ الـ9 أشهر الأولى من عام 2018.

وحول السلع التصديرية، لفت المجلس إلى تصدر صادرات المخاليط العطرية ومركزات صناعة المشروبات الغازية قيمة الصادرات خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2019، حيث بلغت 282 مليون دولار بارتفاع 15%، تليها منتجات المطاحن والدقيق بقيمة 200 مليون دولار، محققة ارتفاعًا بلغ 64%، والفراولة المجمدة 131 مليون دولار بنسبة نمو 22%، والشيكولاتة بقيمة 126 مليون دولار ونسبة نمو 62%.

وأشار إلى أن الأغذية المحضرة للحيوان بلغت قيمتها 122 مليون دولار بزيادة 50%، وجبن مطبوخ بقيمة 110 ملايين دولار، وسكر بقيمة 109 ملايين دولار، وزيوت طعام بقيمة 93 مليون دولار، وخضار مجمد بقيمة 87 مليون دولار، ومحضرات أساسها الحبوب بقيمة 86 مليون دولار، وعصائر بقيمة 73 مليون دولار، وتبغ وإبدال تبغ مصنعة بقيمة 70 مليون دولار، وبذور وأثمار زيتية بقيمة 62 مليون دولار، وبطاطس مجمدة بقيمة 60 مليون دولار وغيرها من المنتجات الغذائية.

وأوضح المجلس أنه يعمل جاهدًا على تنمية الصادرات الغذائية المصرية من خلال خطة للتسويق الدولي تشمل المشاركة في عدد من المعارض الدولية الكبرى بمجال الصناعات الغذائية، بالإضافة إلى ترتيب بعثات تجارية إلى بعض الدول الإفريقية والعربية المهمة والتي سيعلن عنها خلال الفترة المقبلة.

ونوه إلى أنه سيتم التركيز على تطوير سلسلة القيمة في المنتجات ذات الأصل الزراعي ودعم أنشطة سلامة الغذاء بمصانع الشركات أعضاء المجلس بالتعاون مع الشركاء الدوليين، بالإضافة إلى جهود المجلس الداعمة لمعرض (Food Africa) المتخصص في الأغذية المصنعة والمقرر انعقادة خلال الفترة من 9 - 11 ديسمبر المقبل، والعمل على دعوة عدد كبير من المستوردين الدوليين المتخصصين في مجال الأغذية، حيث إنه من المستهدف مشاركة 500 مستورد دولي.



