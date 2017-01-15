الرقابة المالية تمنح أربع شركات الموافقة على مزاولة الشورت سيلنج

قرر الدكتور محمد عمران – رئيس هيئة الرقابة المالية منح الموافقة على مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع - والمعروفة ب "الشورت سيلنج " - لكل من:







- هيرميس للوساطة في الأوراق المالية





- المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية





- التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية





- العربى الأفريقي الدولى لتداول الأوراق المالية





وذلك وفقا" لأحكام قرارا الهيئة رقم (268 ) لسنة 2019 والصادر في فبراير الماضى لتنظيم مزاولة عمليات إقتراض الأوراق المالية بغرض البيع.





والجدير بالإشارة إلى أن تلك الالية تقضى بأن يقوم العميل باقتراض بعض الأسهم من عميل اخر وبيعها مقابل فائدة محددة للمقرض ، ويتعهد المقترض بان يرد الأسهم المقترضة خلال فترة محددة من خلال إعادة شرائها مرة أخرى أو من خلال رصيد متاح، محققا بذلك أرباحا من فوارق أسعار البيع والشراء، و سبق للهيئة منح اول موافقة على مزاولة نشاط الشورت سيلنج في الأسبوع الماضى.



