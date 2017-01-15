سفير مصر لدى السودان يشارك في افتتاح معرض الخرطوم الدولي

شارك السفير حسام عيسى، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية السودان، في حفل إفتتاح الدورة ٣٧ لمعرض الخرطوم الدولي، والذي تنظمه الشركة السودانية للمناطق والأسواق الحرة خلال الفترة من ٢٠ إلى ٢٧ يناير ٢٠٢٠، بمشاركة رسمية من جانب ٢٥ دولة وأكثر من ٦٠٠ شركة محلية وعالمية، وكذا ممثلين عن ١٥ ولاية سودانية.







افتتح "مدني عباس مدني"، وزير التجارة والصناعة السوداني، المعرض بحضور "تشيلسي كابوكي" أمين عام منظمة الكوميسا و"عبد الله حسن" وزير التجارة والصناعة الصومالي، إلى جانب عدد كبير من السفراء المعتمدين في الخرطوم وممثلي المصانع والشركات الوطنية.





وقد قام السفير "عيسى" بتفقد الجناح المصري بصحبة وزير التجارة والصناعة السوداني، حيث تمثل التواجد المصري بالمعرض في مشاركة العديد من الشركات المصرية العاملة في مختلف المجالات ومنها الكيماويات والمنظفات والأجهزة الكهربائية ومستحضرات التجميل والدواء.







