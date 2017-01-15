"الوحدة الاقتصادية": منصات الـ"فينتك" لاعبا رئيسا بالخدمات المالية

افاد الدكتور علي محمد الخوري مستشار مجلس الوحدة الاقتصادية العربية رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي بجامعة الدول العربية: إن التكنولوجيا المالية أو ما يعرف بـ(فينتك) باتت لاعبا رئيسا ومؤثرا في عالم الخدمات المالية..مشيرا في الوقت ذاته إلى أن العالم لايزال غير مستوعب لمدى تأثير التقدم العلمي والوسائل التكنولوجية الحديثة على مجتمعاتنا في ظل الثورة الصناعية الرابعة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.







وأوضح الخوري - في كلمته خلال فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر "التكنولوجيا المالية سيمليس شمال أفريقيا 2019"، الذي ينظمه البنك المركزي بالتعاون مع الجامعة العربية - أن الطبيعة الثورية للتقدم التكنولوجي ستعصف بالأنظمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التقليدية، وتعد بتغيير الصناعات والقطاعات الخدمية والإنتاجية.





واعتبر أن رسم السياسات واتخاذ القرار أصبح أمرا صعبا مع التطور الثوري والإمكانات غير المسبوقة للآلات..مشيرا إلى أن التحدي يكمن في التكيف مع هذه التحولات، لتحقيق متطلبات التنمية المستدامة وإسعاد الشعوب.





وقال الخوري: "التقنيات المالية باتت تدفع بمفاهيم تتحدى الممارسات التقليدية للمشروعات المالية، وأن تكنولوجيات مثل الأتمتة الآلية، والمعالجات اللغوية، والأنظمة التنبؤية من شأنها تحسين أداء وإنتاجية المؤسسات المالية بنسب تصل إلى 50%".



