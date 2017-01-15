استقرار سعر الدولار أمام الجنيه خلال تعاملات

شهدت أسعار صرف الدولار الأمريكي استقرارا "نسبيا " خلال التعاملات اليوم الاثنين في عدد من البنوك العاملة في مصر.

وتراجع الدولار لأكثر من جنيه واحد و75 قرشا منذ بداية العام الجاري "2019 ".

وطبقا لآخر تحديث، استقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر ليسجل16.07 جنيه للشراء ، و16.17 جنيه للبيع.

وفي البنك التجاري الدولي، استقر سعر الدولار ليسجل 16.06 جنيه للشراء ، و16.16 جنيه للبيع ، كما استقر سعره في البنك العربي الإفريقي ليسجل 16.08 جنيه للشراء ، و16.18 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي اليوناني، شهد الدولار حالة من الاستقرار ليسجل 16.07 جنيه للشراء ، و16.17 جنيه للبيع.

وفي بنك قناة السويس، تراجع الدولار قرشا واحدا ، ليسجل 16.06 جنيه للشراء ، و16.16 جنيه للبيع.

جدير بالذكر أن سعر الصرف في البنوك المصرية يتم تحديده وفقا لآلية العرض والطلب التي بدأت مع تحرير سعر الصرف في الثالث من نوفمبر عام 2016، فكلما زاد المعروض من العملة الأجنبية "الدولار" وتراجع الطلب عليه انخفض سعر الدولار.



