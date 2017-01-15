لليوم الرابع أسهم أوروبا تواصل الصعود مع تدخل بنوك مركزية

ارتفعت الأسهم الأوروبية للجلسة الرابعة على التوالي، اليوم الخميس، مع استفادة أسواق المال من الإجراءات التي أخذها عدد من البنوك المركزية الرئيسية لتخفيف أثر تفشي فيروس كورونا على النمو.







وبحلول الساعة 0813 بتوقيت جرينتش، كان المؤشر الأوروبي الرئيسي مرتفعا 0.6 %، في مكاسب مطردة للمرة الأولى منذ التراجعات الحادة للسوق أواخر فبراير شباط.





ويتوقع المحللون بقوة أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة عشر نقاط أساس الشهر القادم، لينضم إلى مجلس الاحتياطي الأمريكي ونظرائه في كندا وأستراليا.





لكن مكاسب الأسهم في لندن لم تزد على 0.06 % مع قول أندرو بيلي المحافظ الجديد لبنك إنجلترا المركزي إنه ينبغي انتظار مزيد من الوضوح بخصوص الأثر الاقتصادي لتفشي الفيروس قبل أخذ أي قرار لخفض أسعار الفائدة.





هوى سهم كونتننتال الألمانية لإطارات السيارات 6.7 % بعد أن أعلنت الشركة عن خسارة صافية 1.2 مليار يورو "1.34 مليار دولار" في 2019، حيث تأثرت بتباطؤ عالمي في الطلب على السيارات.





في غضون ذلك، ارتفع سهم ميرك للعلوم والتكنولوجيا 4.6 % بعد أن توقعت نموا قويا للأرباح الأساسية في 2020.



