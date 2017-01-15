البورصة تخسر 8.9 مليار جنيه وتراجع جماعي بمؤشراتها

سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعات جماعية لدى اغلاق تعاملات اليوم الأربعاء مدفوعة بعمليات بيع لجني الأرباح من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية, فيما اتجهت تعاملات العرب والمصريين نحو الشراء.



وخسر رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو8.9 مليار جنيه لينهي تعاملات اليوم عند مستوى770.4 مليار جنيه , وسط تداولات كلية بلغت نحو 2.8 مليار جنيه , تضمنت تعاملات بسوق المتعامليين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية بنحو 2.1 مليار جنيه.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي اكس 30 " بنحو 1.05في المائة ليبلغ مستوى 14841.38 نقطة,كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي اكس 70" بنحو 0.12 في المائة لينهي التعاملات عند مستوى 552.66نقطة, وشملت التراجعات مؤشر "إيجي اكس 100" الأوسع نطاقا والذي فقد نحو 0.15 في المائة من قيمته ليبلغ مستوى 1466.87 نقطة.

وفي ختام تعاملات اليوم , تراجعت أسعار أسهم 72 شركة, فيما ارتفعت أسعار أسهم 48 شركة وحافظت 52 شركة على اسعار اغلاقتها السابقة.



