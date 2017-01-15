الكهرباء تؤكد على دور الدولة لتصبح مصر مركزا اقليميا لتبادل الطاقة

أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ، على أهمية مجهودات الدولة في أن تكون مصر مركزا إقليمىا لتبادل الطاقة من خلال خطط الربط الكهربائي مع دول الجوار على أعلى مستوى من التميز، وشددت على دور الشركة المصرية لنقل الكهرباء في هذا الصدد، وأشارت إلى ضخ إستثمارات ضخمة لتطوير شبكة نقل الكهرباء بلغت حوالي 54 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع المهندسة صباح مشالي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء بحضوء المهندس أسامة عسران نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر وقيادات الشركة المصرية لنقل الكهرباء ورؤساء المناطق المختلفة، وذلك لمتابعة أداء شبكة نقل الكهرباء، والوقوف على مستجدات خطط التطوير بالشركة.

أكدت الوزارة على الإهتمام الكبير الذي توليه الدولة لتنفيذ خطط تدعيم شبكة نقل الكهرباء على مستوى الجمهورية لاستيعاب القدرات الكبيرة التى يتم إضافتها من المصادر الجديدة والمتجددة والاستفادة منها.

كما أكدت على ضرورة الاهتمام بسرعة وجودة تنفيذ خطط التطوير وكذلك جودة متابعة ما يتم تنفيذه لرفع مستوى الأداء وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأكدت على ضرورة الإهتمام بإعداد برامج تدريبية للعاملين لرفع كفاءتهم والوصول إلى دقة التعامل مع مهمات الشبكة، ومتابعة برامج التشغيل والصيانة، ومراجعة وتعميم المستندات الخاصة بالإجراءات القياسية لذلك، وإعداد تقييم لأداء الشبكة والعاملين عليها.

وشددت على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات التى تضمن جودة التغذية الكهربائية، وخفض نسب الأعطال، وضرورة التأكد أن التغذية مؤمنة من أكثر من مصدر، ومتابعة خطوط التغذية وجودتها ومطابقتها للأكواد القياسية والإهتمام بإتباع تعليمات السلامة والصحة المهنية ومراجعة أنظمة الإنذار المبكر ومكافحة الحرائق.

جدير بالذكر أن هذا اللقاء جاء في إطار جهود قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لرفع مستوى الأداء وتنفيذ خطط تدعيم شبكة نقل الكهرباء على مستوى الجمهورية وحرصا من الوزارة على رفع مستوى الخدمة المقدمة للجمهور.



