العربية للتصنيع توقع مذكرة تفاهم مع شركة كورية لتحلية مياه البحر

وقعت الهيئة العربية للتصنيع، مذكرة تفاهم مع "سيبراتك" الكورية الجنوبية، لزيادة نسب المكون المحلى فى إنتاج وتصنيع الأغشية اللازمة لمشروعات تحلية مياه البحر.



وأكد الفريق عبد المنعم التراس رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الاتفاقية تأتي تنفيذا تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة، بزيادة نسب المكون المحلى الصناعات القومية، دعما لمشروعات التنمية الشاملة، ولنقل وتوطين التكنولوجيا بالتعاون مع الخبرات العالمية.





وتتضمن مجالات التعاون نقل الخبرة الفنية وتوطين التكنولوجيا، وتدريب الكوادر البشرية، بهدف تصميم وتطوير وتصنيع خطوط إنتاج الأغشية وإنتاج أوعية الضغط، بمحطات تحلية المياه بنظام التناضح العكسى، لافتا إلى أن الشركة الكورية ستقوم بتدريب مهندسي وفنيين الهيئة على التصنيع والتجميع ومتطلبات الجودة واختبار المنتجات .





كما تستهدف توفير احتياجات السوق المصرى، وتصدير الفائض للأسواق العربية والإفريقية، مؤكدا أن الهيئة العربية للتصنيع تساهم بمكونات تصنيع محلى بنسبة كبيرة، على أن تتعاظم نسبة المساهمة خلال السنوات المقبلة.





من جانبه، أشاد الدكتور تشونج كيون يون مدير شركة سيبراتك الكورية بخبرات الهيئة والإمكانيات التصنيعية والبشرية، وقدراتها على تطوير التكنولوجيا بأساليب علمية، لتحقيق أعلى نسب للتصنيع المحلى، وفقا لنظم الجودة العالمية، مؤكدا أنها خطوة رائدة لمصر وللمنطقة الإفريقية لتوطين التكنولوجيا العالمية في مجال مشروعات تحلية المياه، ونقل الخبرات المصرية فى مجالات مشروعات التنمية الشاملة للمنطقة العربية والإفريقية.



