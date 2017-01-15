الذهب يرتفع بدعم من توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوياتها في أسبوع يوم الخميس، مدعومة بتوقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية في أعقاب بيانات ضعيفة بشأن التضخم، رغم أن صعود أسواق الأسهم حد من المكاسب.







وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.6 في المئة إلى 1341.14 دولار للأوقية (الأونصة) في أواخر جلسة التداول بالسوق الأمريكي، بعدما لامس أعلى مستوياته منذ السابع من يونيو (حزيران) عند 1344.60 دولار في وقت سابق من الجلسة.





وارتفعت العقود الأمريكية للذهب 0.5 في المئة لتبلغ عند التسوية 1343.70 دولار للأوقية.





ويؤدي خفض الفائدة إلى تقليص تكلفة حيازة الذهب، الذي لا يدر عائدًا، ويضغط على الدولار وهو ما يجعل المعدن النفيس أرخص لحائزي العملات الأخرى.





ومن المنتظر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية بالاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) من 18-20 يونيو (حزيران)، حيث تتوقع الأسواق خفض أسعار الفائدة مرتين على الأقل حتى نهاية العام، بعد بيانات ضعيفة بشأن أسعار المستهلكين يوم الأربعاء وبيانات للوظائف أُعتبرت علامات إضافية على أن الاقتصاد الأمريكي ربما يفقد الزخم.





ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 1.1 في المئة إلى 14.90 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.1 في المئة إلى 807.50 دولار للأوقية.





وصعد البلاديوم 2.8 في المئة إلى 1445.50 دولار للأوقية بعد أن قفز في وقت سابق من الجلسة إلى 1447.99 دولار وهو أعلى مستوى منذ التاسع والعشرين من أبريل (نيسان).