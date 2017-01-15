الكهرباء توقع عقدين مع سيمنس لمحطتي 6 أكتوبر والعاشر من رمضان

وقعت المهندسة صباح مشالي رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء، عقدين مع شركة "سيمنس"، في إطار الإهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، لتطوير وتحديث الشبكة المصرية لنقل الكهرباء، طبقاً لأحدث المعايير التكنولوجية مع مراعاة الدقة والجودة وسرعة التنفيذ .

وأوضحت وزارة الكهرباء، أن العقد الأول لمشروع توريد وتركيب أجهزة الاتصالات لمحطة محولات 6 أكتوبر الجديدة جهد 500/220 كيلو فولت سعة 3*750 ميجا فولت أمبير الحزمة (ج) بتنفيذ من شركة سيمنس .

ويتعلق العقد الثاني، بتوريد وتركيب أجهزة الاتصالات اللازمة لربط محطة محولات العاشر من رمضان جهد 500/220 كيلو فولت، بالمحطات المقابلة وبشبكتي اتصالات التحكم القومي والتحكم الإقليمي الحزمة (ج).



