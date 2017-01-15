"نيكي" يغلق منخفضا مع فرض أمريكا والصين رسوما جديدة

انخفضت الأسهم اليابانية اليوم الاثنين بعد أن تبادلت الولايات المتحدة والصين فرض مزيد من الرسوم على سلع كل منهما ليتصاعد الخلاف الذي يضغط بشكل متزايد على آسيا التي تعتمد على التصدير ويعوق التجارة العالمية.

وبدأت واشنطن فرض رسوم نسبتها 15 % على مجموعة من السلع الصينية أمس الأحد، وفرضت بكين رسوما جديدة على النفط الخام الأمريكي في نفس اليوم.



وأغلق المؤشر نيكي منخفضا 0.41% إلى 20620.19 نقطة.



وأظهر مسح معدل لأنشطة الأعمال أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية في اليابان تراجع للشهر الرابع على التوالي في أغسطس وسط ضعف الطلب.



وصعد 67 سهما على المؤشر نيكي، مقابل تراجع 151 سهما .



وتراجعت أسهم الشركات التي تتمتع بحضور قوي في الصين.



وهبط سهم شركة صناعة آلات البناء كوماتسو 0.2 % وفانوك لصناعة الروبوتات 0.5 %.



وفقد سهما انبكس لإنتاج النفط والغاز الطبيعي وشركة اليابان للتنقيب عن البترول 1.7 % لكل منهما، متأثرين بهبوط حاد في أسعار النفط الخام وتراجع سهم إيدميتسو كوسان للتكرير 0.7 %.



ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.44 % لينهي الجلسة عند 1505.21 نقطة.



