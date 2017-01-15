الحكومة تنفي تراجع عدد السفن العابرة لقناة السويس

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد حول تراجع عدد السفن العابرة لقناة السويس لاتخاذها مسارات بديلة; مما يهدد إيرادات قناة السويس. وأوضح المركز - في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم /الأربعاء/ - أنه تواصل مع هيئة قناة السويس والتي نفت تلك الأنباء, مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لما تردد حول تراجع عدد السفن العابرة لقناة السويس لاتخاذها مسارات بديلة.

وأضافت هيئة قناة السويس أن هناك زيادة ملحوظة في عدد السفن المارة من خلالها, حيث بلغت 18 ألفا و482 سفينة بحمولة 1174.7 مليون طن خلال العام المالي 2018 - 2019 مقارنة بـ17 ألفا و860 سفينة بحمولة 1092.8 مليون طن في العام المالي السابق.

وأكدت أن مسار قناة السويس سيظل المسار الأقصر والأكثر أمنا للربط بين الشرق والغرب, وأن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف التأثير سلبا على حركة الملاحة بالقناة والتي تشهد تقدما وارتفاعا ملحوظا.

وأهابت الهيئة بكافة وسائل الإعلام تحري الدقة فيما يتم نشره وعدم الالتفات للأخبار مجهولة المصدر والتي تسعى للتأثير على حركة الملاحة التي تشهد ارتفاعا مستمرا في الفترة الأخيرة.



