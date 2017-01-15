"المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض"تبحث إنشاءمحطة بمينا اسكندرية

انعقد بمقر وزارة النقل اجتماع مجلس ادارة شركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض بحضور وزير النقل الفريق مهندس/ كامل الوزير والفريق/ مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس المنطقة الاقتصادية بالاضافة الى رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة.







حيث ناقش المجلس اخر المستجدات الخاصة بإنشاء محطة متعددة الاغراض على رصيف 55 بميناء الاسكندرية .







وتابع الوزير معدلات التنفيذ للمشروع من حيث الانتهاء من التصميمات لإنشاء الارصفة وانهاء الدراسات الخاصة ومتابعة دراسات التربة الجاري تنفيذها بالميناء ودراسة تطوير أرصفة الميناء وتعميق الممر الملاحي الداخلي والخارجي لاستقبال السفن العملاقة وسفن الروافد وكذلك سرعة توقيع البروتوكول الخاص باشراف الهيئة الهندسية على المشروع لسرعة تعيين مقاولي المشروع من الشركات الوطنية المصرية للقيام بأعمال تنفيذ إنشاءات الارصفة وفقا للجدول الزمني المحدد من قبل استشاري المشروع .





علما أن المحطة يتم تنفيذها على مساحة 560 ألف متر بطول أرصفة 2480 وأعماق 17 مترا، وتكون طاقة التداول بها من 15 إلى 18 مليون طن سنويا، وسيصل تداول الحاويات إلى مليون ومائتين وخمسين ألف حاوية مكافئة، كما يمكن للمحطة استقبال 6 سفن فى وقت واحد، وأن إجمالى تكلفة المشروع ستصل إلى 550 مليون دولار".







ومن جانبه أشار الفريق مهاب مميش ان تنفيذ هذه المحطة سيرفع من تصنيف ميناء الاسكندرية وأن كافة امكانات هيئة قناة السويس مسخرة لانجاح هذا المشروع الهام الذي سيكون له أثرا ايجابيا كبيرا على منظومة النقل البحري بالاسكندرية .











الجدير بالذكر أن ملكية هذه الشركة ترجع لميناء الإسكندرية وقناة السويس والشركة القابضة للنقل البحرى والبرى بنسبة 34 و33 و33 على التوالى



