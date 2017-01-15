المؤشر نيكي ينخفض 0.35% في بداية التعامل بطوكيو

تراجع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الأربعاء.





وانخفض نيكي 0.35 في المئة مسجلا 21130.39 نقطة في حين هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.41 في المئة ليصل إلى 1554.98 نقطة.