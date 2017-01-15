المؤسسات المحلية تدعم بورصة مصر..والثلاثيني يتجاوز 15100 نقطة

صعدت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي لدى إغلاق تعاملات الاثنين، بدعم من الشراء القوي للمؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية، ليتجاوز المؤشر الثلاثيني مستوى 15100 نقطة.



وصعد مؤشر "ايجي اكس 30" الذي يضم أكبر 30 شركة مدرجة 1.2% مسجلا15,110.23نقطة.

وزاد مؤشر " ايجي اكس 50 " نحو 0.43 % مسجلا 557.1 نقطة.

وارتفع مؤشر الاسهم المتوسطة والصغيرة "ايجي اكس 70" بنحو 1.12% مسجلا1,477.93نقطة.

وربح رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6.6 مليار جنيه, لينهي التعاملات عند مستوى 997.3 مليار جنيه، وسط تعاملات كلية بلغت نحو 7.8مليار جنيه تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين وصفقات نقل ملكية بقيمة 6.7 مليار جنيه



كان محمد جاب الله رئيس قطاع تنمية الأعمال في إحدى شركات السمسرة قال إن تأكيد اختراق المؤشر الرئيسي للمقاومة الأولى وهي مستوى 14800 نقطة يصبح المستهدف 15350 نقطة.

وأضاف جاب الله أن السوق حاليا في إتجاه صاعد قصير وطويل و الأجل وعرضي في الأجل المتوسط ، وسيتحول الأخير إلى صاعد حال اختراق مقاومة 15350 نقطة.

كان مؤشر البورصة المصرية الرئيسي أغلق قرب 15 الف نقطة الأحد - أولى جلسات الأسبوع - بدعم من مشتريات المؤسسات وصناديق الاستثمار الاجنبية.



