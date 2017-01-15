"الإسكان": تنفيذ 77408 وحدات بالإسكان الاجتماعي

عقدت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف تنفيذ المشروعات المختلفة بمدينة حدائق أكتوبر، وذلك بحضور قيادات الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس أشرف فتحى محمود، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر.



وتم خلال الاجتماع التوجيه بضرورة تنفيذ أعمال المرافق فى جميع المشروعات السكنية بالتوازى مع الوحدات السكنية، ليتم الانتهاء من كامل أعمال المشروع فى الوقت نفسه، ووضع نماذج وتصميمات معمارية يتم تسليمها للمواطنين الفائزين بقطع الأراضي السكنية بمختلف أنواعها، ليتم الالتزام بها، من أجل الحفاظ على المظهر الحضارى للمدن الجديدة.

وتم التكليف، بحصر جميع قطع الأراضى الشاغرة بالمدن الجديدة، والفرص الاستثمارية المتاحة بها، من أجل إتاحتها للمستثمرين، للمساهمة فى خلق فرص عمل من خلال تلك المشروعات الاستثمارية، ودفع عجلة النمو بالمدن الجديدة.

وحول المشروعات السكنية بمدينة حدائق أكتوبر، قالت وزارة الإسكان إنه تم إنهاء وتسليم 25440 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، وجارٍ تنفيذ 51968 وحدة أخرى بالمشروع، كما أنه جارٍ تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية لسكان المشروع، وتشمل (وحدات صحية – أسواق تجارية – مدارس – حضانات – ملعب ثلاثى).

وأضافت الوزارة أنه جارٍ تنفيذ 10440 وحدة بمشروع "سكن مصر"، بمنطقة المال والأعمال، وطريق النيل سات، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية لسكان المشروع، وتشمل (وحدات صحية – أسواق تجارية – مدارس – حضانات)، موضحاً أنه تم الانتهاء من تنفيذ 4200 وحدة بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر"، وجارٍ الانتهاء من تنفيذ 2760 وحدة بالمرحلة الثانية للمشروع، ويتم إرسال بيانات الوحدات التى تم الانتهاء من تنفيذها لبنك التعمير والإسكان لتسليمها للفائزين.



