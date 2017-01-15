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44 سفينة تعبر المجرى الملاحي لقناة السويس بحمولات 3.4 مليون طن

44 سفينة تعبر المجرى الملاحي لقناة السويس بحمولات 3.4 مليون طن

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عبرت 44 سفينة، المجرى الملاحى لقناة السويس، اليوم الاثنين، بحمولات بلغت 3 ملايين و400 ألف طن.

وذكرت الإحصاءات الملاحية لهيئة قناة السويس، أن قافلة الشمال ضمت 21 سفينة بحمولات بلغت مليونا و700 ألف طن كان أكبرها سفينة الحاويات المالطية (المرقاب) بحمولة بلغت 201 ألف طن، فيما ضمت قافلة الجنوب 23 سفينة بحمولات بلغت مليونا و700 ألف طن كان أكبرها سفينة الحاويات (الدحيل) التابعة لجزر المارشال بحمولة بلغت 159 ألف طن.


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