بيع محلي يتراجع بالبورصة.. والرئيسي يفقد 0.97 %





اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم/ الثلاثاء، على تراجع، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المستثمرين المصريين.

وتراجع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة بنحو 5.4 مليار جنيه .

وعلى مستوى حركة المؤشرات القياسية، تراجع مؤشر "EGX 30" بنسبة 0.97 % ليصل إلى مستوى 13639 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX 70" بنسبة 0.41 % ليصل إلى مستوى 528 نقطة.

وهبط مؤشر "EGX 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.64 % ليصل إلى مستوى 1368 نقطة، كما هبط مؤشر "EGX 50" بنسبة 1.17 % ليصل إلى مستوى 1869 نقطة.



