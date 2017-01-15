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بيع محلي يتراجع بالبورصة.. والرئيسي يفقد 0.97 %

بيع محلي يتراجع بالبورصة.. والرئيسي يفقد 0.97 %

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اختتمت البورصة المصرية، تعاملات اليوم/ الثلاثاء، على تراجع، مدفوعة بعمليات بيع من قبل المستثمرين المصريين.

وتراجع رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة بنحو 5.4 مليار جنيه .

وعلى مستوى حركة المؤشرات القياسية، تراجع مؤشر "EGX 30" بنسبة 0.97 % ليصل إلى مستوى 13639 نقطة، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "EGX 70" بنسبة 0.41 % ليصل إلى مستوى 528 نقطة.

وهبط مؤشر "EGX 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.64 % ليصل إلى مستوى 1368 نقطة، كما هبط مؤشر "EGX 50" بنسبة 1.17 % ليصل إلى مستوى 1869 نقطة.


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