الصين بمنتدى دافوس: تمكنا من مواجهة التحديات وتحقيق التنمية لشعبنا

أكد نائب رئيس الوزراء الصينى بمنتدى دافوس الاقتصادى ان بلاده تمكنت من مواجهة التحديات وتحقيق التنمية لشعبها.

وأضاف ان الصين تمثل ثانى اكبر اقتصاد بالعالم ، مشيرا الى انها ستظل تتمتع بسوق مفتوح.

كان منتدى دافوس الاقتصادي قد انطلق اليوم في سويسرا ، ويصادف هذا العام الذكري السنوية الـ50 للمنتدى الاقتصادي العالمي، المعروف أيضا باسم منتدى دافوس، والذي يجمع بين السياسيين ورجال الأعمال وممثلي الدوائر الاجتماعية والثقافية لإيجاد حلول لمشاكل العالم.



