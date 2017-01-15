الصين بمنتدى دافوس: تمكنا من مواجهة التحديات وتحقيق التنمية لشعبنا

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أكد نائب رئيس الوزراء الصينى بمنتدى دافوس الاقتصادى ان بلاده تمكنت من مواجهة التحديات وتحقيق التنمية لشعبها.
وأضاف ان الصين تمثل ثانى اكبر اقتصاد بالعالم ، مشيرا الى انها ستظل تتمتع بسوق مفتوح.
كان منتدى دافوس الاقتصادي قد انطلق اليوم في سويسرا ، ويصادف هذا العام الذكري السنوية الـ50 للمنتدى الاقتصادي العالمي، المعروف أيضا باسم منتدى دافوس، والذي يجمع بين السياسيين ورجال الأعمال وممثلي الدوائر الاجتماعية والثقافية لإيجاد حلول لمشاكل العالم.
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