"البترول": حفر 10 آبار جديدة في الصحراء الغربية

ذكرت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه تم حفر 10 آبار استكشافية في الصحراء الغربية بمنطقة "شرق بحرية الممتدة 3"، وتم وضع الآبار على الإنتاج في وقت قياسي بمتوسط إنتاج يومي 5 آلاف برميل زيت.

وأوضحت نتائج أعمال شركة قارون للبترول عن العام المالي 2019/2018 -التي عرضها رئيس الشركة المهندس أشرف عبد الجواد على وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا- أن ما تحقق في تلك المنطقة الواعدة يمثل حوالي 16% من الإنتاج الحالي لشركة قارون .

وقال عبد الجواد -وفق بيان لوزارة البترول اليوم الاثنين - إن ما تم إنفاقه على أنشطة البحث والاستكشاف يفوق ما تم إنفاقه خلال الثلاثة أعوام الماضية، وما تم تحقيقه من نجاح في مجال الاستكشاف يؤكد أن أرض مصر غنية بالثروات البترولية، مما يفتح المجال أمام الشركات العالمية لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف، ويسهم في زيادة معدلات الاحتياطي والإنتاج من البترول والغاز، ويفتح آفاقا جديدة لتحقيق اكتشافات واعدة.

وأضاف أنه بناء على تلك النتائج، فإنه يتم العمل حاليا مع الشركاء لوضع خطة تنمية طموحة بتكلفة استثمارية تقدر بحوالي 237 مليون دولار خلال العام المالي 2019/2020. وأشار عبد الجواد إلى أن معدل إنتاج الشركة اليومي بلغ خلال العام 31.7ألف برميل زيت، باستخدام أحدث الأساليب، وبلغ إجمالي الاستثمارات حوالي 182 مليون دولار.

وأوضح أنه تمت زيادة الاحتياطي بحوالي 24 مليون برميل نتيجة لأعمال البحث والاستكشاف وتضافر جهود جميع العاملين ليبلغ الاحتياطي المؤكد لشركة قارون للبترول 69 مليون برميل بنهاية العام المالي 2019/2018.



