مكاسب طفيفة لمؤشرات البورصة بدعم محلي

سجلت مؤشرات البورصة المصرية مكاسب طفيفة في مستهل تعاملات الاثنين في ظل مشتريات من قبل المستثمرين المحليين في المقابل اتجه الأجانب والعرب للبيع.

وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "إيجى إكس 30" بنسبة 0.07 % مسجلا 14,941.4 نقطة، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.23 % مسجلا 559.81 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.18 % ليصل إلى مستوى 1,480.04 نقطة.

وقالت عصمت ياسين خبيرة أسواق المال إن الحركة العرضية مازالت مسيطرة على اداء التداولات مع وصول معظم قياديات المؤشر لمستويات المقاومة الفرعية والتى وجب معها تهدئة لحماية الأرباح، وبدء اعطاء عزم جديد للسوق بدافع من اهتمام المشتري بالسوق المصري.

وأوضحت ياسين ن المؤشر الرئيسي لديه مقاومة عند 15100 نقطة وبالثبات اعلاه يعاود التجربةعلى مستوى المقاومة السابقة عند 15320 نقطة.

وأشارت إلى أن مستوى الدعم سيكون عند 14880 نقطة وحال كسره لأسفل يعاود اختبار مستوى الدعم عند 14540 – 14260 نقطة.

وأضافت خبيرة أسواق المال أن المؤشر السبعينى - صاحب الاداء الافضل - والذى يشهد حراكا نشطا على معظم الأسهم الصغيرة والمتوسطة بدعم من نشاط المضاربات يشهد اتجاها صاعدا قصير المدى مستهدف مستوى 558 – ثم 567 نقطة ، على ان يكون الدعم عند 550 – ثم 543 نقطة.

كانت البورصة المصرية أنهت تعاملات الأحد - أولى جلسات الأسبوع - على تباين حيث سجلت المؤسسات المحلية مشتريات على الأسهم قابلتها مبيعات اجنبية.



