تباين مؤشرات البورصة بانتصاف التعاملات

انهت البورصة المصرية تعاملات اليوم الأحد - أولى جلسات الأسبوع - على تباين حيث سجلت المؤسسات المحلية مشتريات على الاسهم قابلتها مبيعات اجنبية.



وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق "إيجى إكس 30" بنسبة 0.01 % مسجلا 14931.11 نقطة، وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.97 % مسجلا 558.5 نقطة.

وزاد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.54 % ليصل إلى مستوى 1477.42 نقطة.

وقالت دكتور هدى المنشاوي محلل اسواق المال ان السوق تتحرك بين مشتريات متأثرة توقعات بنمو حركة التعاملات خلال الربع الأخير من العام بعد خفض اسعار الفائدة قابلتها مبيعات في إطار جني أرباح جزئي لاعادة هيكلة المحافظ المالية.

"السوق تحاول اختراق مستوي 15000 – 15100 نقطة من جديد وبذات احجام التداول لتستمر في الاتجاه الصاعد بالرغم من استمرار عمليات بيع بهدف جني ارباح جزئي.. منطقة الامان اصبحت اعلي خط المستوي 14800 نقطة حيث انها منطقة ظهور المشتري المستثمر والاموال الراسخة وهبوط معدل الاموال الساخنة بعد تجاوز المنطقة العرضية والدخول منطقة الخطر واحتمالات جني الارباح"، وفقا للمنشاوي.

وأوضحت ان المؤشر يمضي قدما في القناة السعرية الكبري الاساسية والممتدة والتي مابين المستوي 12076 نقطة وبين المستوي 18450 نقطة علي المدي المتوسط .

وخلال تعاملات الاسبوع الماضي.. زادت القيمة السوقية لاسهم الشركات المدرجة 3.1 مليار جنيه ليسجل نحو 773.3 مليار جنيه وسط تباين لأداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية.





