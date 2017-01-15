ضبط 307منشأة غير مسجلة بالقيمة المضافة فى أضخم حملة بالساحل الشمالى

أعلن عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية انه قد تم تنظيم حملات ضريبية مكثفة على قرى الساحل الشمالى الساحلية للتحقق من الالتزام بالتسجيل الضريبى بضريبة القيمة المضافة وسداد حق الدولة.

واكد فى بيان صحفى اليوم على نجاح حملات مكافحة التهرب الضريبي التي تم تنظيمها على الفتره الماضيه على نحو 40 قرية سياحية شملت لافيستا ومراقيا وبولاند وهنزادا ومارسيليا ومول زهران و غيرهم حيث تم اكتشاف مئات من المحلات التجارية والكافيهات و المنشآت الخدمية غير مسجلة في ضريبة القيمة المضافةرغم أن رقم أعمالها السنوي يزيد عن حد التسجيل البالغ 500 ألف جنيه ،وبلغت نتيجة تلك الحملات التى تمت بالتنسيق مع مباحث التهرب الضريبى الكشف عن ان نسبة 60% من المحال التجارية غير مسجل بالضريبة او يتم تحصيلها من المواطنين ولا يتم توريدها لمصلحة الضرائب وكذلك عدم تسجيل الفروع لدى مصلحة الضرائب رغم تسجيل المركز الرئيسى.

وكشف رئيس مصلحة الضرائب المصرية عن ضبط 307منشأة بقرى الساحل الشمالى غير مسجلة بضريبة القيمة وتم التأكد من تهربها من الضريبة فى مقابل 146منشأة ملتزمة بالتسجيل الضريبى .

واضاف ان تلك الحملات حققت الهدف المنشود منها حيث وجدنا سرعة من تلك المحلات لتسوية موقفها الضريبى و سرعة التسجيل الضريبى .

واكد رئيس مصلحة الضرائب المصرية على الدعم القوى من القيادة السياسية ووزير المالية د. محمد معيط على تحصيل حق الدولة واتخاذ كافة الاجراءات القانونية لضم الاقتصاد غير الرسمى وخفض معدلات التهرب الضريبى والالتزام الطوعى فى المجتمع التجارى والصناعى .

واهاب رئيس مصلحة الضرائب بالممولين سرعة التسجيل الضريبى لمن تنطبق عليهم شروط التسجيل الضريبى و الفروع التي لم يتم تسجيلها وتوفيق اوضاعهم مشددا على قدرة الادارة الضريبية فى اتخاذ كافة الاجراءات التى تدفع المجتمع الضريبى للالتزام.

واكد حسين على ان جريمة التهرب الضريبى هى جريمة مخلة بالشرف بخلاف الغرامات وسداد الضريبة المستحقة والحبس لمدة تتراوح بين عامين الى 5 سنوات .

وتابع ان الحملات الضريبية مستمرة على مستوى المحافظات حيث تم وضع خطة لاستهداف المواقع والمراكز التجارية التى يتوقع تهرب عدد من منشآتها من الضريبة .

ووجه رئيس مصلحة الضرائب الشكر لموظفى الضرائب الذين ساهموا فى تحقيق هذا الانجاز فى سبيل ضم الاقتصاد غير الرسمى ، كما توجه بالشكر الى إدارات القرى السياحية على حسن التعاون و تسهيل عمل لجان مكافحة التهرب.