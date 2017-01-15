تراجع أسعار النفط وسط مخاوف الطلب والتوترات بين أمريكا وإيران

نزلت أسعار النفط يوم الثلاثاء وسط مخاوف بشأن آفاق الطلب على الخام، لكن الأسعار لقيت دعما بعد أن أعلنت واشنطن عقوبات جديدة على إيران وسط تصاعد للتوترات في الشرق الأوسط.



ونزلت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 34 سنت أو 0.5 بالمئة إلى 64.52 دولار للبرميل بحلول الساعة 0639 بتوقيت جرينتش. وكانت قد تراجعت 0.5 بالمئة يوم الاثنين.

وفقدت العقود الآجلة للخام الأمريكي 24 سنتا أي ما يعادل 0.4 بالمئة إلى 57.66 دولار للبرميل. وكان الخام الأمريكي القياسي ارتفع في الجلسة السابقة 0.8 بالمئة.

وصعد برنت خمسة بالمئة في الأسبوع الماضي بينما زاد الخام الامريكي عشرة بالمئة بعدما أسقطت إيران طائرة مسيرة أمريكية يوم الخميس الماضي في الخليج، ما أجج التوترات بعد هجمات على ناقلات نفط في المنطقة في شهري مايو أيار ويونيو حزيران.



