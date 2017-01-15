الكهرباء: الحمل الأقصى المتوقع اليوم 26 ألفا و700 ميجاوات

ذكرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم الأحد يبلغ 26 ألفا و700 ميجاوات مقابل ذات الحمل أمس السبت، مشيرة إلى أن الحمل الأدنى بلغ أمس 19 ألفا و970 ميجاوات، وأنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال.







وكانت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة قد فعلت عددا من الخدمات التي تقدمها لتيسير وتحسين طرق التواصل مع الجمهور لتلقى الشكاوى، وذلك من خلال عدد من التطبيقات سواء من خلال موقع الوزارة أو من خلال التليفون المحمول أو مركز خدمة العملاء.



