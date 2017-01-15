مرصد الكهرباء: 23 ألفا و 250 ميجاوات زيادة احتياطية في الإنتاج اليوم

ذكر مرصد الكهرباء بجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك, أن الزيادة الاحتياطية في الإنتاج اليوم /الثلاثاء/ بلغت 23 ألفا و 250 ميجاوات, مشيرا إلى أنه لم يتم أمس الاثنين خفض أي أحمال سواء عن طريق الفصل الإجباري أو تخفيض أحمال بالتنسيق مع المشتركين.

وتوقع المرصد - في نشرته اليوم - أن يبلغ الحمل الأقصى اليوم 24 ألفا و 300 ميجاوات مقابل 24 ألفا و 200 ميجاوات أمس, منوها بأن الحمل الأدنى بلغ أمس 16 ألفا و 600 ميجاوات.

بدوره, نوه المركز القومي للتحكم, بأن مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم باللون الأخضر منذ منتصف الليل حتى الساعة الثانية و 15 دقيقة ظهرا, وكان قد ظهر أمس الاثنين باللون الأخضر طوال اليوم.

يذكر أنه لم يتم تخفيف أحمال منذ يونيو 2015, ولم يعد يتم قطع التيار بسبب عدم توفر الكهرباء.

ويصدر المرصد نشرته اليومية لخدمة عدد من الأهداف, وعلى رأسها الترشيد وهو تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة الكهربائية حيث أنه عبارة عن مجموعة من الإجراءات التي تؤدي إلى خفض استهلاك الطاقة.



