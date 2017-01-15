بروتوكول تعاون بين مصلحة الكيمياء وجمعية مستثمري العاشر من رمضان

وقعت مصلحة الكيمياء التابعة لوزارة التجارة والصناعة بروتوكول تعاون مشترك مع جمعية المستثمرين بالعاشر من رمضان; للاستفادة من الخدمات التي تقدمها المصلحة في مجال تحليل واختبار ومطابقة المواصفات القياسية العالمية والمصرية في مجال سلامة الغذاء.



وقال رئيس المصلحة المهندس مجدي فهمي - في بيان لوزارة التجارة والصناعة اليوم /الأحد/- إن البروتوكول يستهدف تحقيق أفضل استفادة للشركات التابعة للجنة الصناعات الغذائية من الخدمات التي توفرها المصلحة بالقاهرة وفروعها بالمحافظات والموانئ والأقاليم والتجمعات والمدن الصناعية لتنمية القدرات الإنتاجية للمنشآت الصناعية, وخاصة الغذائية, كما يستهدف رفع مستوى الجودة بما يتلاءم مع المعايير والمقاييس الدولية; للوصول للتميز والتنافسية علي المستوي المحلي والإقليمي والدولي وزيادة الصادرات.

وأوضح فهمي أن البروتوكول- الذي وقعه مع رئيس لجنة الصناعات الغذائية بالجمعية حسن الفندي- يمنح تخفيض نسبته 50 %من تكلفة الخدمة المقدمة من المصلحة في مجال تحليل ومطابقة المواصفات والاستشارات الفنية, وتدريب متخصص في مجالات الكيمياء للشركات التابعة للجنة الصناعات الغذائية بالجمعية; بهدف تنمية القدرات الإنتاجية للمنشآت الصناعية بمصر وبجمعية مستثمري مدينة العاشر من رمضان.



