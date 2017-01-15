تداول 409 شاحنات و98 سيارة بموانئ البحر الأحمر

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم /الجمعة / أن حركة تداول شاحنات البضائع بموانئ الهيئة شهدت تداول 409 شاحنات بضائع عامة ، و98 سيارة ، إلى جانب تداول 567 مواسير بترولية بوزن 5 آلاف طن .

وذكر المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر في بيان ، أن حركة الواردات شملت 137 شاحنة و73 سيارة ، فيما شملت حركة الصادرات567 مواسير بترولية بوزن 5 آلاف طن و272 شاحنة بضائع و25 سيارة.

وأشار البيان إلى أن ميناء سفاجا استقبل اليوم السفينتين بوسيدون اكسبريس وMoseldjk ، بينما غادرت ثلاث سفن وهى أمانة والحرية 2 والنوى اكسبريس ، فيما استقبل ميناء نويبع السفينة سينا وغادرت السفينة بريدج.



