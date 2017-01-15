مليار و533 مليون جنيه إجمالى الضرائب بجمارك السخنة خلال يوليو

أفرجت الإدارة العامة لجمارك السخنة برئاسة الأستاذ محمود عبد النعيم مدير عام الإدارة العامة لجمارك السخنة خلال شهر يوليو 2019 عن مشمول 4237 شهادة جمركية وارد نهائى بإجمالى 12889 حاوية وكان أغلب البضائع الواردة عبارة عن مستلزمات إنتاج للمصانع ( مكونات تكييف - ثلاجات -مراوح - أقمشة -غزول - خيوط ) وقطع غيار أجهزة كهربائية وأجزاءها وإكسسوار محمول ولعب أطفال .

وبلغت الضرائب والرسوم الجمركية المحصلة عن هذه الشهادات الواردة 412 مليون و 999 ألف جنيه بينما بلغ إجمالى الضرائب والرسوم الأخرى المحصلة عن تلك الشهادات حوالى مليار و 115 مليون و 806 ألف جنيه والغرامات المحصلة لصالح وزارة التجارة 2 مليون و 771 ألف جنيه وغرامات أخرى ٧٧ ألف جنيه .

كما بلغ عدد الشهادات الجمركية التى تم تصدير مشمولها خلال شهر يوليو 2019 من جمارك السخنة 875 شهادة بعدد حاويات 9921 بقيمة إجمالية 624 مليون و 618 ألف جنيه وتم تحصيل رسوم الصادر بمبلغ مليون و700 ألف جنيه .

وبذلك يبلغ إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السخنة خلال شهر يوليو 2019 حوالى مليار و 533 مليون و 278 ألف جنيه .



